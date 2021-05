Conheça Fluxo e LOUD, times brasileiros no mundial de Free Fire

Representantes brasileiros estão em Singapura para competir pelo torneio mundial

Fluxo e LOUD vão representar o Brasil no Mundial de Free Fire 2021, o World Series, que acontece nos dias 28 e 30 de maio em Singapura. Campeão da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF 4), o Fluxo ganhou a vaga direta para a fase final do mundial, enquanto a LOUD, vice-campeã, ainda precisa passar pela fase de entrada se quiser avançar para a decisão.

Os dois times brasileiros competem contra outras 16 equipes pelo título e pela maior fatia da premiação total avaliada em US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,6 milhões).

Loud

Um dos grandes nomes do cenário brasileiro da Free Fire, a LOUD chega para seu segundo World Series. Em sua line-up estão William “Will” Moura e Vinícius “ViniZx” Oliveira, dois remanescentes das campanhas da equipe no campeonato em 2019, quando ficaram com a nona colocação, e também da Copa América 2020, torneio em que conquistaram o título. Ao lado deles estão Cauan “Cauan7” da Silva, Willian “Noda” de Oliveira, Pedro “Brabox” Assunção e Ariano “Kroonos” Ferreira.

Fluxo

O Fluxo é uma organização recente, criada em janeiro de 2021 por Lucio “Cerol” Lima e pelo astro Bruno “Nobru” Goes, que também atua como jogador da equipe. Por sinal, Nobru é o grande nome da line-up do Fluxo. Ele se destacou de vez no cenário quando, vestindo a camisa do Corinthians, conquistou o título da Free Fire Pro League Brasil 2019 Season 3 e, dias depois, se sagrou campeão mundial e MVP da competição.

O Fluxo também conta com outro nome de peso, Jonatha “JapaBKR” Pereira, eleito o melhor atleta de Free Fire em 2020 pelo Prêmio Esports Brasil 2020, desbancando o próprio Nobru.