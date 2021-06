Confirmado primeiro caso em humano da possível nova gripe aviária

A cepa H10N3 da gripe aviária foi confirmada em um ser humano. Mas, não é caso para preocupação. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, a variante tem baixa patogenicidade, é relativamente menos severa, e tem baixo risco de se espalhar em grande escala. Trata-se de um homem de 41 anos, da cidade de Zhenjiang, na província de Jiangsu, no leste da China.

A Comissão Nacional de Saúde da China (NHC) nesta terça-feira (1º), relatou que o homem foi hospitalizado em 28 de abril após desenvolver febre e outros sintomas, informou o NHC em um comunicado. O diagnóstico com o vírus da gripe aviária H10N3, não tinha detalhes sobre como o homem foi infectado com o vírus. A autoridade chinesa garante que o paciente tem quadro estável e está pronto para receber alta do hospital. A observação médica de seus contatos próximos não encontrou nenhum outro caso.

Em janeiro, a Índia abateu cerca de 40 mil animais só em Kerala, ao sul do país, depois que a influenza aviária foi detectada em patos, corvos e gansos selvagens em pelo menos uma dúzia de locais no país. No início de fevereiro, a Bulgária sacrificou mais de 160.000 patos após um surto da doença em fazendas de criação de aves. Uma variação do vírus foi detectada (H5N8) em sete pessoas em 2020 na Rússia, mas todos se recuperaram, segundo informou Anna Popova, chefe da agência sanitária russa. Quase no fim de fevereiro o país confirmou o primeiro caso do ano em humanos. O caso foi relatado à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Análise

A análise dos dados genéticos do vírus será necessária para determinar se ele se assemelha a vírus mais antigos ou se é uma nova mistura de vírus diferentes. Muitas cepas diferentes de gripe aviária estão presentes na China e algumas infectam pessoas – geralmente aquelas que trabalham com aves – esporadicamente. Não houve um número significativo de infecções humanas com a gripe aviária desde que a cepa H7N9 matou cerca de 300 pessoas entre 2016 e 2017. Nenhum outro caso de infecção humana com H10N3 foi relatado anteriormente em todo o mundo, disse a NHC.