Confederação de Ginástica Artística confirma sete atletas na Olimpíada

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou nesta quarta-feira (30) a relação dos atletas que representarão o país na Olimpíada de Tóquio (Japão). A delegação masculina terá quatro generalistas (ginastas que se apresentam em todos os aparelhos) na disputa por equipes: Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares e Francisco Barretto Júnior. Na prova individual das argolas, único ginasta brasileiro será Arthur Zanetti, campeão olímpico, mundial e pan-americano neste aparelho. Entre as mulheres, Flávia Saraiva e da Rebeca Andrade já estavam asseguradas em Toquio.

“Nenhum processo seletivo é fácil. Apesar de termos os critérios definidos desde o início, chegar à composição é sempre um grande desafio. A comissão técnica avaliou os resultados em competições, potencial de resultado, contribuição para a equipe, constância e assertividade, análise de performance, evolução técnica, disciplina e condição física”, explicou Marcos Goto, coordenador da equipe masculina e um dos treinadores do time, em depoimento ao site da CBG.

Entre as mulheres, o Brasil garantiu duas vagas nominais: Flávia Saraiva, em 2019, no Mundial de Ginástica Artística em Stuttgart (Alemanha), e Rebeca Andrade, no início deste mês no Campeonato Pan-Americano, no Rio.

“A Flávia, no Mundial de Stuttgart, teve totais méritos. Acho que foi a melhor competição dela no individual geral”, afirma o treinador Francisco Porath Neto. Ele elogiou ainda o desempenho de Rebeca na competição no Rio. “Já Rebeca Andrade, na avaliação de Porath, mostrou qualidades no Campeonato Pan-Americano do Rio. “Ela está muito forte e confiante para executar os exercícios. Conseguiu um somatório muito bom no individual geral, e agora é acertar detalhes”.