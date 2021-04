Frente fria chegou: chuvas e ventos úmidos aumentam no Centro-Oeste

Frente fria espalha nuvens de chuva sobre MS

Áreas de instabilidade crescem entre o Brasil, o Paraguai e o norte da Argentina. Durante esta sexta-feira (16), essas áreas de instabilidade começam a ser reforçadas pela aproximação de uma nova frente fria, e vão espalhar nuvens de chuva por quase todo o Sul do Brasil e também sobre o Mato Grosso do Sul e em parte de São Paulo.

Contudo, ventos úmidos predominam sobre a região Centro-Oeste do país. Além disso, o aumento da umidade e o calor formam nuvens carregadas ao longo do dia vão provocar várias pancadas de chuva com raios em todos os estados e no Distrito Federal.

Acima de tudo, essas pancadas de chuva devem acontecer, em geral, com fraca e média força, incluindo as capitais Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília.

(Com informações do Climatempo)