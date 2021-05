Condenado por feminicídio pega 26 anos de prisão

Um homem condenado por feminicídio e mais dois crimes, foi condenado a 26 anos, 11 meses e 8 dias de prisão em regime fechado. Como parte da pena, ele terá que indenizar em R$10 mil reais a ex-esposa, baleada por ele, e R$ 30 mil para os herdeiros da cunhada, vítima fatal na ocasião.

O autor foi julgado no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Nova Andradina, sendo que, o réu, que se encontra recolhido no Estabelecimento Penal Masculino do Município (EPMNA), participou por meio de videoconferência.

Os trabalhos do Tribunal do Júri foram presididos pelo Juiz Walter Arthur Alge Netto, e a acusação em plenário foi sustentada pelo Promotor de Justiça Paulo Henrique Mendonça de Freitas.