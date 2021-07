Concurso com inscrições abertas busca repensar o papel do MIS na sociedade

Foram reabertas as inscrições para o concurso “Repensar e reimaginar o MIS antes e pós-pandemia em imagens e sons”, que visa selecionar fotografia, vídeo, música, áudio e/ou desenho em especial storyboard com o tema “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar”.O concurso é uma parceria do MIS ((Museu da Imagem e do Som) com o Cine Café.

O Concurso tem como objetivo refletir criativamente e criticamente sobre a relevância do MIS para a sociedade sul mato-grossense e provocar na comunidade que frequenta o espaço, ou conhece as atividades do museu, inspiração para os desafios que se impõe ao museu no futuro, principalmente no que se refere aos avanços tecnológicos, acessibilidade e a relação do MIS com a sociedade.

Kézia Miranda, presidente do Cine Café, explica que com a pandemia do novo coronavírus, foi necessária uma adaptação às novas regras de distanciamento social, aos protocolos de biossegurança, de forma a ressignificar as formas de produção de conteúdo, de interação social.

“Sabemos que o consumo artístico e o consumo cultural mudaram, e de uma maneira geral precisamos ter uma nova relação com os espaços culturais, como o de um museu. O MIS sempre foi um espaço de acolhimento, de reflexões culturais, e de certa forma nós perdemos isso com a interrupção das atividades presenciais. Então nós pensamos numa iniciativa que pudesse retomar esta memória afetiva do MIS e propusemos este concurso para selecionar materiais artísticos com esta proposta: como você imagina o MIS no futuro? Qual é o futuro que nós estamos construindo a partir de hoje?”.

As fotografias inscritas devem ter no mínimo 3mp (três megapixels) inédita, com data, local da foto; descrição da situação fotografada e título da fotografia; os desenhos devem ter duas laudas com data, inédito, descrição da situação desenhada e título; as músicas devem ter até dois minutos, inédita, com título; o áudio deve ser de até um minuto, inédito; o vídeo deve ter até três minutos, inédito, com título.

A inscrição para este concurso implicará na aceitação tácita, por todos os participantes, de eventual divulgação, assim como autorização do uso de imagens, títulos, descrições, nomes e datas, em qualquer meio de divulgação e promoção, sem ônus ou termo de retribuição.

Os premiados receberão, na sede do Museu da Imagem e do Som, 01 kit Cultural em data e horário organizado pelo Cine Café, com as devidas medidas de segurança em função da pandemia do COVID-19. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. As inscrições vão até 30 de julho e podem ser feitas pelo link: https:// bityli.com/Lc2eS . A inscrição é individual e será efetivada via Google Forms.

SERVIÇO:

Mais informações podem ser obtidas no MIS-MS pelo telefone (67) 3316-9178, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30, ou pelo celular (67) 99935-8982. Se preferir, pode enviar e-mail para: cinecafe. [email protected]

(Marcelo Rezende)