Como assistir o documentário “Chorão: Marginal Alado”

A frente do Charlie Brown Jr e responsável por hits como “Céu Azul”, “Só os Loucos Sabem” e tantos outros que estão marcados no coração dos brasileiros, Chorão teve sua história contada no documentário “Chorão: Marginal Alado”.

O longa-metragem está disponível a partir de hoje nas plataformas YouTube Filmes, Google Play, Vivo Play, Looke, Apple TV e Now. Já quem prefere outras formas alternativas de acesso ao conteúdo, existe o link para o download pelo uTorrent.

Com direção de Felipe Novaes, o filme retrata a vida pessoal e profissional de Chorão, com diversas imagens de backstage e jamais vistas antes que foram cedidas pela família do cantor. O documentário também conta com entrevistas com parentes e amigos, que ajudam a contar a história do último grande herói do rock brasileiro, desde o começo da banda até o 2013, quando o cantor partiu.

(Com informações da Kondzilla.com)