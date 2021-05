Comércio espera alavancar vendas com novo toque de recolher a partir desta quarta-feira

Representantes do comércio, dos bares e restaurantes de Campo Grande esperam aumentar as vendas nesta semana que antecede o “Dia das Mães”, com o novo toque de recolher na Capital a partir das 22h, que vai começar nesta quarta-feira (05) e segue até domingo (09).

O Governo do Estado atendeu aos pedidos das entidades que tinham solicitado uma mudança no horário de toque de recolher na Capital, neste período de vendas do “Dias das Mães”, que é uma das datas que mais movimentam o comércio no ano. Para isto foi definido o horário de 22h até às 5 da manhã, durante cinco dias.

Após decisão do programa “Prosseguir”, ficou definido que de 05 a 09 de maio o toque de recolher em Campo Grande vai ocorrer das 22h até às 5h. Depois deste período retorna o antigo horário (21h até às 5h), até nova avaliação das condições e bandeiras de cada cidade do Estado, em relação a pandemia do coronavírus.

Para definir esta “flexibilização” nestes cinco dias, foi levado em conta que Campo Grande já dispõe de pontuação para estar na bandeira “laranja”, em que o horário do toque de recolher é a partir das 22h, no entanto na última avaliação foi colocada na “vermelha”, porque antes estava na “cinza” e as regras (programa) não permitem pular duas bandeiras de uma vez.

Após pedido de representantes do comércio, por meio da Faems, Fecomércio e Abrasel, foi feita uma deliberação excepcional do governo para atender o setor e assim mudar o horário do toque de recolher nesta semana que antecede o “Dia das Mães”.

Depois do Dia das Mães, Campo Grande volta para bandeira vermelha, com toque de recolher das 21h às 5h entre os dias 10 e 12 de maio, quando o Prosseguir irá atualizar o mapa situacional da covid-19 em Mato Grosso do Sul. (com assessoria)