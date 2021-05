Comercial cede empate ao União/ABC e rodada continua

O Comercial chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate no final da partida ao União/ABC, neste domingo (16), abrindo a oitava e antepenúltima rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021. Com o resultado, o Colorado matematicamente não tem mais chances de brigar pelo título.

Matheus Lemos (Noturno) abriu o placar para o Comercial, aos 12 minutos da etapa inicial. O marcador foi ampliado por João Paulo, aos 31’ do segundo tempo. Até então, a partida que caminhava para um triunfo colorado no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), terminou em empate. Graças a Tom e Agnaldo, que balançaram as redes para o Tricolor da capital, aos 36 e 50 minutos (acréscimos), respectivamente.

A igualdade no Morenão anulou de vez as chances, quase remotas, de o Comercial brigar pelo título sul-mato-grossense. Agora com nove pontos, a equipe alvirrubra aparece na quarta colocação da tabela da fase decisiva e não sabe há cinco rodadas o que é vencer. O União/ABC, por outro lado, tem apenas uma vitória e está na lanterna, com quatro somados.

A oitava rodada prossegue nesta segunda-feira (17). O Dourados visita o Aquidauanense no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana, às 15 horas. Exatamente no mesmo horário, Costa Rica e Operário duelam no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica. O confronto no Bolsão é encarado como “final antecipada”, já que as equipes disputam diretamente a liderança do hexagonal.