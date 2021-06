O Estado Play: ‘Com você, onde você estiver’

O Estado Play traz influenciadores para você carregar no bolso

Hoje quem faz sua programação é você e O Estado Play vem para dar acesso fácil à informação, entretenimento, autoestima, comportamento e prestação de serviço no seu bolso com pessoas que se destacam convidadas para este projeto pioneiro de um site oferecer TV Web em Mato Grosso do Sul. Entre os apresentadores estão influenciadores como Sidney Volpe e o dono da Revista Al.So, Neil Brasil. Também estreiam na plataforma do O Estado MS Online profissionais que são referências: Virgínia Mary Paiva Basso Dias, Tatiane Wehner e Marcela Fabrício. Além deles, Marinalva Pereira segue trazendo o melhor da cidade para todos conhecerem. O programa dela está no ar há anos.

Para a responsável por trazer estes nomes e apresentar a nova proposta do Grupo o Estado MS, a editora-chefe da plataforma, TV e site, Keliana Fernandes, escolheu a dedo cada um deles. “Pela minha experiência e aprendizado ao longo de mais de 20 anos de jornalismo pude desenvolver um faro aguçado para o potencial das pessoas. Se elas já são destaques, consigo somar para fazer chegar a mais pessoas o que elas têm de melhor”, pontua e emenda: “São temas tão relevantes para a sociedade que não podiam ficar só para um público. Ter estas pessoas importantes traz mais democracia, disponibilizando para todos a produção e conhecimento delas.

Sidney Volpe é uma influenciadora com mais de 100 mil seguidores ávidos por entender o motivo da “Felicidade não Tem Idade”. Estilista de moda, ela apresenta sempre personalidade em suas postagens em seu perfil no instagram, seja em casa ou em um evento social. Volpe ao lado do maridão garante: “Melhor que rir, é rir com alguém ao seu lado. Sorriso dividido é sorriso dobrado”, aponta. Para ela, chique é ser feliz. Elegante é ser honesto. Bonito é ser caridoso. Sábio é saber ser grato. “O resto é inversão de valores”, enumera. Realmente, a influenciadora também utiliza do humor e alegria para ensinar e passar o que deseja ao público.

Neil Brasil estará no “Talk Show Delas” com muitos planos na cabeça para o formato. “Tenho muito a ser idealizado. Até estive em São Paulo para ter mais ideias. Em um programa de Talk Show você precisa conhecer a história de vida do entrevistado. A revista AL.SO tem seu público e uma forma de fazer mídia branca. Como sempre busquei contar boas histórias de empreendedorismo na revista, então vou usar desta didática para conduzir o programa”, revelou. Ele já fez podcasts e está com uma relação de temas para apresentar.

Estratégia

A estrategista de imagem e analista comportamental, Marcela Fabrício, trabalha como formato pela primeira vez. O “Sinta-se Bem” vem para auxiliar as pessoas levando informação de qualidade que empodere as mulheres e traga o máximo de contexto para que elas possam reconhecer e potencializar seus valores. “A ideia é levar o que já faço profissionalmente como um aparato que nos une emocionalmente, espiritualmente e pessoalmente. É um programa que vem para somar e permitir que cada um sinta-se bem na sua pele com o que é , saiba valorar cada aspecto seu e aprender a valorizar cada etapa de forma importante trazendo reconhecimento de si e reconexão”, avalia. Marcela quer acordar o poder pessoal da mulher e fazer elas brilharem o olho para o valor interno que tem potencial em humano e existencial”, explica.

