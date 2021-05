Com vendaval no fim de semana no interior do Estado, Inmet mantém alerta de tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou nesta segunda-feira (31) um novo alerta de tempestade para 66 cidades de Mato Grosso do Sul com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Apesar do alerta, o instituto destaca o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As instruções são para que as pessoas não não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O reforço serve para que as pessoas evitem utilizar os aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Temporal – No último sábado (29) Um forte temporal com chuva de granizo causou muitos estragos em Naviraí na noite deste sábado (29), parte da cidade está sem energia elétrica, arvores foram arrancadas e a torre da TV Morena nos Altos da Avenida Weimar Torres, não suportou a força do vento e desabou.

Segundo o site Perfil News, o vendaval que durou cerca de 20 minutos destelhou casas, destruiu painéis solares e praticamente destruiu o Centro de Triagem de Covid 19 que estava funcionando em uma tenda improvisada. De acordo com Márcio Grei Vidal de Figueiredo, secretário de Saúde de Navirai, os pacientes estão sendo direcionados para o Posto de Saúde do bairro Sol Nascente que está sendo preparado para atender a demanda.