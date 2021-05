Com traumatismo craniano, jovem morre em UPA após acidente de moto

Identificado como Deivid Oliveira dos Santos, de 20 anos, o jovem que morreu na madrugada deste sábado (15) na UPA (Unidade de Ponto Atendimento) Universitário depois de um acidente de moto. Ele foi socorrido pela família com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, Deivid estava bebendo em casa na companhia da mãe e mais dois irmãos. A vítima saiu de casa pilotando sua motocicleta uma Honda quando pouco depois a família foi chamada por vizinhos que informaram o acidente do jovens a poucas quadras de distância no mesmo bairro onde mora no Jardim Canguru.

Foram recolhidos do local do acidente a moto, carteira e celular da vítima que ainda não foi localizado. O socorro foi acionado, mas devido aos ferimentos, a família socorreu o jovem na carroceria de uma caminhonete.

O jovem deu entrada na UPA com traumatismo craniano. Os médicos tentaram reanimar a vítima, mas o rapaz não resistiu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A polícia investiga o acidente para saber o que levou a morte do jovem ou se existe outra versão ou outro autor.