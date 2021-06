Com tiro no pescoço e na barriga, mulher é executada no Jardim Itamaracá

Uma jovem de 25 anos identificada como Raiane dos Santos Jatobá morreu na noite desta quinta-feira (3) com um tiro no pescoço e outro na barriga, no Jardim Itamaracá em Campo Grande.

Segundo informações, a mulher estava em frente a sua residência na companhia de mais duas pessoas bebendo e usando drogas, quando um homem ainda não identificado chegou atirando contra a vítima.

O suspeito ainda apontou a arma para os amigos que tentaram se esconder do outro tiro em direção a eles. O homem fugiu logo em seguida.

Raiane morreu no local antes da chegada do socorro.

Uma amiga da jovem informou que ela era usuária de drogas e que recentemente ela teria recebido uma mensagens no WhatsApp sendo cobrada e ameaçada por dívida de drogas caso não pagasse.

A polícia investiga o caso. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)