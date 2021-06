Bandidos matam mulher durante roubo de carro em Dourados

Zuleide Lourdes Teles da Rocha, 57, foi encontrada morta na noite deste sábado (19), em Dourados. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio roubo seguido de morte, uma vez que a vítima teve a picape Chevrolet Montana, prata, roubada.

De acordo com informações do delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Erasmo Cubas, a mulher estava desaparecida desde à tarde deste sábado. Segundo Dourados News, a mulher e uma criança foram até o local durante para tratar sobre um trabalho para o marido, um detetive particular de Dourados.

No endereço, a vítima teria sido recebida por dois homens que a levaram para dentro da mata, onde ela foi morta com um tiro na região da têmpora.

No endereço, a vítima teria sido recebida por dois homens que a levaram para dentro da mata, onde ela foi morta com um tiro na região da têmpora.

Em seguida, os suspeitos abandonaram a criança nas proximidades e fugiram com o veículo. encontrado horas depois em Laguna Carapã pela Polícia Militar.