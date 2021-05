Com sensação de frio de manhã, e calor na parte da tarde, terça terá baixa umidade do ar

O tempo não muda sobre o Centro-Oeste nesta terça-feira (18) e uma massa de ar seco continua atuando na região. As condições de tempo serão parecidas com ontem, com predomínio de sol em todas as áreas e sem previsão de chuva.

De modo geral o destaque do dia será a amplitude térmica, que é a sensação de frio de manhã, e o calorão no período da tarde. As temperaturas no Estado podem registrar mínima de 15°C, na região sul, e máxima de 36°C, na região pantaneira.

O nível de umidade relativa do ar também pode atingir níveis de alerta nas horas mais quentes do dia. A variação esperada para hoje é de 90% a 20%.

Além dos cuidados com idosos e crianças, é necessário manter atenção para os possíveis focos de queimadas tanto em área rural quanto urbana.

Em Campo Grande o tempo segue claro com o sol brilhando forte entre poucas nuvens. As temperaturas na capital variam entre 19°C a 32°C nesta terça-feira.