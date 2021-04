Com recorde de vacinação, Capital já imunizou mais de 15% dos habitantes

Campo Grande ultrapassou o recorde de vacinação e imunizou mais de 15.6% da população segundo o vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau). O balanço conta desde o dia 19 de janeiro. Somente nesta sexta-feira (09) foram administradas mais de 10 mil doses de vacina contra Covid-19 em Campo Grande, quebrando o recorde anterior de 9.261 pessoas vacinadas no dia 24 de março, quando foi feriado e aconteceu a imunização de idosos de 69 e 70 anos.

Mato Grosso do Sul tem sido destaque nacional na agilidade tanto na distribuição, como na vacinação da população. Ao todo já chegaram ao Estado 630.110 doses de imunizantes, em 12 remessas feitas pelo Ministério da Saúde. Segundo os dados do “Vacinômetro” da Secretaria Estadual de Saúde (SES) já foram aplicadas 522.511 doses da vacina na população do Estado, sendo que 389.194 pessoas já receberam a primeira dose, o que representa 13,85% dos cidadãos e 133.317 a segunda (4,75%).

Campo Grande conta com mais de 50 pontos de vacinação espalhados por toda a cidade, sendo dois drive-true localizados no Albano Franco e outro no Parque Ayrton Senna.

Para facilitar o atendimento, o paciente deve realizar um cadastro de identificação prévia pelo site vacina.campogrande.ms.gov.br. A Sesau esclarece que a identificação não é um agendamento.