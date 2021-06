Com quebra de contrato, Globo deve pagar rescisão milionária para Faustão

Fausto Silva vai receber uma rescisão milionária após romper contrato, em comum acordo, com a Globo. O vínculo de 32 anos de Faustão com a rede carioca ia até dezembro e, agora, fora do canal poderá ter sua reestreia na Band antecipada para o próximo semestre. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do portal “Uol”, Fausto deverá receber R$ 40 milhões da Globo.

O cálculo considera o salário mensal do apresentador até dezembro além da participação do comunicador em ações de merchandising e parte de ganhos em campanhas publicitárias. De acordo com a publicação, Faustão, que teria rompido com a Globo após uma série de fatores, ganhava R$ 5 milhões só ao estrelar ações como “Avião do Faustão”.

Por mês na Globo, o comunicador recebia entre R$ 3,5 milhões e R$ 5 milhões segundo estimativas. O marido de Luciana Cardoso deve embolsar os R$ 40 milhões à vista pela rescisão contratual, que abriu espaço para Tiago Leifert aos domingos pelo menos até agosto. Ao longo dos seus 32 anos, o “Domingão” foi o programa mais rentável para a emissora – atraía faturamento e tinha um custo menor na comparação com novelas e noticiários. Agora, Faustão retorna para a Band, de onde saiu em 1988.

Purepeople