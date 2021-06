Com quase 14 mil pessoas em isolamento, MS ultrapassa oito mil mortes por covid-19

Na manhã deste sábado (26), Mato Grosso do Sul, ultrapassou a marca de 8 mil mortes por coronavírus. Conforme o boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde) foram inclusos 51 novos óbitos, nas transpassadas 24 horas, com o total de 8.044.

O total de casos, desde o começo da pandemia, figura em 332.118. Destes, 13.767 estão em isolamento domiciliar, 971 estão hospitalizados, sendo 446 em leitos clínicos e 525 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Ao todo, 309.336 sul-mato-grossenses são considerados recuperados.

Entre os recentes óbitos, está um jovem de 22 anos, morador em Ponta Porã, que não possuía comorbidades.

Figuram com maior incidência da doença no Estado, Ivinhema, Naviraí, Dourados, Chapadão do Sul, Água Clara, Vicentina, Costa Rica, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Água Clara.

A macrorregião de Corumbá possui a taxa de ocupação de leitos UTI- Covid 19 mais crítica, em 100%. Na macrorregião de Campo Grande, a taxa é de 99%, de Dourados, 92% e de Três Lagoas, 92%.