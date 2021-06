Com prejuízo de pelo menos 30 mil reais, moradores do Noroeste pedem socorro

Uma série de furtos que vem acontecendo no bairro Jardim Noroeste em Campo Grande, deixou um prejuízo estimado em pelo menos 30 mil reais em uma escola da região. Além da unidade básica de educação, os ladrões também invadiram um salão de beleza e várias casas.

Segundo informações de um homem que mora no local há 17 anos, os furtos acontecem com frequência, tanto durante o dia quando as pessoas saem para trabalhar, como de madrugada. “Essa semana roubaram uma casa aqui, ai de madrugada tentavam invadir um salão de beleza na avenida principal, onde fica a maioria dos comércios. Não são só esses casos, muitas pessoas estão tendo prejuízo e não sabemos mais o que fazer”, relata.

Uma das vítimas que teve a casa arrombada chegou a contar a história nas redes sociais e pedir ajuda para encontrar o criminoso e recuperar os objetos. “Passei o dia todo no serviço e agora que cheguei em casa minhas coisas estão todas bagunçadas. Levaram minhas 3 TVs, perfume, creme e sapato. Peço que se alguém souber de algo me avisem por favor”, suplica.

A diretora adjunta da escola que teve os itens furtados também se manifestou através de uma conta na internet e citou as características do autor. “Pessoal, nossas câmeras de segurança captaram o homem que roubou as coisas na nossa escola. Ele estava de moletom com capuz, cortou e tirou toda a fiação da quadra para entrar. A polícia está identificando o responsável, mas qualquer informação será bem vinda”, implorou.

Um dos administradores do grupo do bairro que conta com cerca de 300 pessoas, procurou O Estado Online para expor a situação e pedir ajuda das autoridades. “Estamos sem segurança, abandonados, se as autoridades cuidassem desse bairro não estaríamos assim”.

No momento em que nossa equipe de reportagem conversava com um morador, mais um roubo aconteceu na região. Só neste ano, 2021, cerca de dez furtos já foram registrados.