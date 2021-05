Com novo toque de recolher, prefeitura altera horário de funcionamento de parques

Com a alteração de faixa na bandeira do programa Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia), do Governo de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Campo Grande modificou o início do toque de recolher, mudança que também reflete no horário de funcionamento de parques e praças municipais, a partir desta quinta-feira (27).

Os espaços considerados essenciais para atividades físicas e de lazer passam a funcionar a partir das 5h e encerrando as atividades às 20h, uma hora antes do início do toque de recolher, às 21h, de segunda-feira a domingo.