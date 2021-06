Com novas doses da Janssen, MS deve concluir imunização

O Cosems-MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) solicitou ao Ministério da Saúde, novas doses da vacina Janssen, suficientes para concluir o processo de vacinação em todo o Estado.

Nos últimos dias, o Estado tem registrado uma piora agressiva nos novos casos de infecções e aumento na fila de espera por leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A situação fez com que pacientes tivessem de ser transferidos para outros estados para receber atendimento.

Entenda

O governo federal tem a expectativa de receber 3 milhões de doses da Janssen nos próximos dias e precisa aplicá-las com rapidez, em razão da validade com data final para o dia 27 de junho.

O imunizante da Janssen só necessita de uma dose para dar proteção contra a covid-19, ao contrários dos demais em uso no Brasil, que necessitam de duas.

Com isso, o Cosems-MS solicitou as doses para sanar o caos. “Solicitamos especial atenção de Vossa Excelência [ministro da Saúde, Marcelo Queiroga] em disponibilizar para o estado de Mato Grosso do Sul imunizantes deste primeiro lote de 3 milhões de vacinas da Janssen para que possamos imunizar todos os habitantes de nosso estado.”

O Cosems-MS não indicou quantas doses seriam necessárias para terminar de imunizar toda a população do estado.