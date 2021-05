Com massa de ar frio, junho começará com baixas temperaturas em MS

Em Mato Grosso do Sul as condições climáticas já começaram a mudar desde sexta-feira (28) à noite. Mas, conforme o meteorologista Natálio Abrahão, as temperaturas devem despencar na terça-feira (1º) com geadas no sul do Estado.

Na Capital, a mínima prevista para o primeiro dia do mês de junho é de 7ºC. No Sul do Estado, em Ponta Porã, 5ºC. A temperatura vai baixar até em Corumbá, onde a mínima será de 14ºC. Já em Coxim a previsão é de 14ºC.

“Existe a previsão de frente fria com chuvas, ventos e nevoeiro. Atrás dela na segunda-feira (31) uma massa de ar polar vai derrubar bastante a temperatura com geadas no sul do Estado”, explicou.

De acordo com o Climatempo, o sul do país será o mais influenciado pelo sistema, mas o frio também será destaque em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Entretanto, a partir de quinta-feira (3), a tendência é de que a massa de ar polar se afaste, e as temperaturas comecem a subir no fim da semana.

(Rafaela Alves)