Com mais de 500 peças entre roupas e sapatos, família faz ‘Varal Solidário’ para comunidade no Jardim Los Angeles

Mesmo em tempos de pandemia, há pessoas que mantêm as ações de solidariedade à comunidade carente, e pensando desta forma, a família Carvalho resolveu fazer um ‘Varal Solidário’ em frente a um comércio para os moradores do Jardim Los Angeles em Campo Grande.

A primeira ação aconteceu no fim de semana com mais de 500 peças entre roupas e calçados.

Quem encabeçou a ideia e concretizou foi a funcionária pública, Sílvia Regina Madureira de Carvalho de 43 anos. Ela que mora com a família na Rua Engenheiro Paulo Frontin teve a ideia depois de perceber que muitas pessoas iam até o ponto comercial do pai que fica em frente a residência, pedir algum tipo de ajuda.

“ Meu pai tem um pequeno comércio em frente de casa e como tem um ponto de ônibus na frente também, sempre tem gente pedindo ajuda, seja com alimento, roupa ou até mesmo vale transporte, foi dai que surgiu a ideia de fazer o Varal Solidário”, comentou.

As peças e calçados arrecadados foram doados por próprios membros familiares que há tempos não desapegava. “Arrecadamos roupas desde janeiro da família que resolveu doar aquela roupa que ficava muito tempo guardada sem uso”, frisou.

O Varal Solidário teve sua primeira ação no domingo (2), mas deve permanecer em frente ao comércio pelos próximos dias. Tanto a Sílvia, quanto a mãe, dona Neusa Conceição de Carvalho de 66 anos, vão continuar abastecendo o ponto para que sempre tenha peças disponíveis a população.

A ideia da família é também fazer contato com a liderança da comunidade do bairro para que outras famílias sejam beneficiadas com as doações.

Mora no Jardim Los Angeles ou conhece alguém que precise de doações? O ‘Varal Solidário’ da família está em frente a um ponto comercial na Rua Engenheiro Paulo Frontin no número 814.