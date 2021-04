Com mais de 1000 infectados em 24, MS registra 245.238 casos de covid-19

Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24h novos 1.038 casos positivos para o novo coronavírus (covid-19) e 39 óbitos. Com os novos números, o Estado contabiliza 245.238 pessoas infectadas pelo vírus e 5.581 mortes em decorrência da doença. Os dados constam no boletim desta terça-feira (27) da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O documento revela que 1.072 sul-mato-grossenses estão internados em hospitais públicos e particulares, sendo 542 em leitos clínicos e 530 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s). Até o momento, 9.870 seguem em isolamento domiciliar, enquanto 228.715 já se recuperaram da covid-19.

A SES informou que 578 amostras estão em análise e outros 4.039 aguardam encerramento nos sistemas dos municípios.

Confira a situação dos casos nas regiões: