Com La Niña em neutralidade, tendência para maio é de temperaturas acima e chuvas abaixo da média

O mês de maio será marcado pela transição do La Niña para a neutralidade climática. Significa que ao longo do período as características do fenômeno ficarão menos perceptíveis. Isso inclui a redução das chuvas, em comparação aos meses anteriores, para grande parte do Brasil.

Maio também desperta a preocupação com os focos de queimada, pois o mês deve ser ainda mais seco do que o normal para o período em grande parte de São Paulo, toda região Sul, sul de Goiás, entre o norte da Bahia e o norte do Maranhão, e também Mato Grosso do Sul.

Com relação às temperaturas, os modelos meteorológicos indicam que grande parte do Brasil pode registrar temperaturas dentro ou acima da média para o período, o que não representa calor extremo, já que historicamente as médias para o mês de maio são menores devido a estação de transição entre o verão e o inverno. As previsões indicam um leve desvio positivo, de modo geral, de 1ºC a 2°C.

De modo geral, a tendência para o mês é chuvas abaixo da média e máximas ligeiramente acima da média. Maio pode sim ter alguns dias mais frios, especialmente nas últimas semanas do mês, quando há possibilidade de geadas para a região sul do Brasil. Mas conforme a Climatempo as condições não serão frequentes, ou seja, o mês deve registrar algumas poucas ondas de frio.

Previsão sábado

As condições esperadas para Mato Grosso do Sul para este sábado (01) são de predomínio de sol e tempo claro na maior parte do Estado. Já na região leste do Estado o tempo fica parcialmente nublado a nublado.

O tempo seguirá seco em todo Estado com índices de umidade relativa do ar podendo variar entre 80% a 20%. Entre as principais medidas para aliviar o desconforto estão: manter o corpo hidratado com a ingestão de líquidos e umidificar ambientes seja com aparelhos, toalhas molhadas ou recipientes com água.

A sensação de frio deve continuar durante as madrugadas com elevação das temperaturas no período da tarde. Neste sábado o Estado pode registrar temperatura mínima de 12°C, estimada para região sul do Estado e máxima de 34°C para a região pantaneira.

Na capital as condições estimadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos são de sol com poucas nuvens e temperaturas com variação entre 20°C a 32°C.