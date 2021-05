Com estoque crítico, Hemosul convoca doadores para abastecer banco de sangue

Com estoque em estado crítico, o Hemosul coordenador convoca doadores para abastecerem o banco de sangue neste sábado (22). A situação dos estoques estratégicos das tipagens O chegaram a níveis de emergência total com apenas 1 bolsa de sangue O- e 15 bolsas de O+. Isso representa apenas 2% do necessário para O- e 6% de O+. Com isso o Hemosul irá abrir amanhã, das das 7h às 17h, e faz apelo à população.

Outra tipagem que também está abaixo do necessário é a A+ com o estoque em 42%. Vale destacar que o Hemosul atende unidades hospitalares de todo Estado, portanto é necessário manter um nível estratégico de bolsas para casos de urgência e emergência.

O Hemosul reforça que aos sábados não há necessidade de programar a coleta, basta comparecer a unidade tendo em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal.

Mais informações estão disponíveis no site www.hemosul.ms.gov.br ou nas redes sociais da instituição @hemosulms.