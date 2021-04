Com estoque baixo, Hemosul estende atendimento no sábado

Com o estoque em estado crítico, o Hemosul Coordenador de Campo Grande, trabalha no sábado (24) com horário estendido das 7h às 17h. A demanda é por doadores dos tipos sanguíneos O- (negativo) e O + (positivo). Devido a pandemia e o feriado de Tiradentes, as doações foram abaixo do esperado. Ontem (23), somente 119 foram realizadas.

O Hemosul Coordenador, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, reforça que aos sábados não há necessidade de programar a coleta. O doador pode comparecer à unidade com documento oficial, com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, além de pesar mais de 55 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Os menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal.

Serviço:

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, Centro

Fones: (67) 3312-1500 3312-1517 / (67) 99298-6316 whatsapp