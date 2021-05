Com emergência, Hemosul convoca doadores de sangue tipo O- e positivo

O Hemosul de Campo Grande está com estoque em situação de emergência para tipo sanguíneo O. Conforme a instituição, o estoque de sangue O- está em estado crítico com apenas seis bolsas de sangue no estoque estratégico. Já o tipo O+ tem situação um pouco melhor, mas ainda assim preocupante com apenas 24% do necessário.

A Rede Hemosul atende unidades hospitalares de todo Estado, portanto é necessário manter um nível estratégico de bolsas para casos de urgência e emergência.

“Nós precisamos do apoio dos doadores nesse momento complicado onde os estoques chegaram em situação de emergência para as tipagens O, mas também há uma necessidade grande de A+. Todas as tipagens são importantes e precisamos dessas doações”, apela a coordenadora-geral da Rede Hemosul, Marli Vavas.

Para estimular e proteger a saúde de doadores, protocolos de segurança foram adotados. O agendamento da doação está entre as diversas medidas cautelares adotadas pela instituição para ampliar a prevenção de contágio da Covid-19 nos ambientes da unidade.

O Hemosul reforça que aos sábados não há necessidade de programar a coleta, basta comparecer a unidade tendo em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal.

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 3312-1517 / (67) 99298-6316 WhatsApp

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

1º sábado de cada mês o atendimento é das 7h às 17h

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3633, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3322-4135

Segunda à Sexta: 7h às 11h