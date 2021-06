Com dificuldades para realizar teste de covid, pessoas reclamam de falta de organização e informação em unidades de saúde

Pessoas que estão com suspeita de covid-19 na Capital estão reclamando da demanda espontânea para a testagem em postos de saúde. Informações de leitores são de que as unidades estão atendendo pessoas já agendadas, não tendo assim vaga para atendimento imediato como informado pela saúde.

Uma leitora que não quis se identificar, informou que está com sintomas da covid desde a quinta-feira, 27 de maio e não conseguiu realizar o teste até a data de hoje (3). Segundo ela, a jovem foi em algumas unidades de saúde na quarta-feira que estavam fazendo a testagem em atendimento espontâneo e não conseguiu realizar o exame, recebendo novas informações.

“Cheguei no posto Jardim Azaléia e uma funcionária do local informou que não tinha vaga para atender os testes, pois o Corpo de Bombeiros que não deveria estar agendando testes para a unidade estava fazendo isso, ocupando a vaga do atendimento imediato”, informou a jovem.

Ainda segundo ela, a funcionária falou que a unidade de saúde já estava sem vagas desde terça-feira (1). “Por conta desses agendamentos dos Bombeiros, nosso atendimento espontâneo de terça foi prejudicado, e então precisamos passar esses atendimentos para a quarta, interferindo novamente no atendimento do dia”, explicou.

Na porta da unidade de saúde a jovem viu muitas pessoas chegarem e dar de cara com a porta. “Ouvi inúmeras reclamações de pessoas que vinham de bairros vizinhos para realizar o teste e iam embora com uma justificativa sem cabimento, já que eles anunciaram que o atendimento seria na hora”, lamentou.

Frustrado, outro rapaz desabafou que ia precisar pagar pelo teste pois já tinha rodado outras unidades que também não estavam atendendo de forma espontânea.

Victor Augusto Souza Cabalheiro, de 24 anos, atendente de telemarketing, informou que foi de manhã na unidade de saúde 26 de Agosto e quando chegou lá não foi atendido. “Cheguei na unidade e simplesmente não era atendimento espontâneo. Me disseram que eles estão com atendimento limitado por dia, e que estão entregando senhas, um número pequeno de 40 ou 50. Ainda me disseram que as pessoas estão fazendo fila às 5h da manhã para garantir a testagem que começa às 8h”, contou.

O rapaz foi na unidade do Jardim Azaleia e recebeu uma resposta parecida, e disseram que ele poderia buscar uma das duas unidades de saúde do Parque do Sol ou Nova Lima nesta quinta de feriado para realizar a testagem. “Se com vários postos em dias normais com atendimento “espontâneo” eles já não estão dando conta, imagina só duas unidades para testar no feriado. Vou ter que pagar por um teste que podia fazer de graça e não fiz por falta de organização e informação”, reclamou.