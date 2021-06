Com descontos de até 100%, Refis começa nesta terça-feira

Na Capital, começou nesta terça-feira (01), mais uma edição do Programa de Pagamento Incentivado (PPI), conhecido como Refis. Os contribuintes podem contar com descontos de até 100% nos pagamentos à vista.

O Refis abrange todos os tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) e pode ser o ISS, ITBI, Taxas Públicas e principalmente o IPTU.

A Prefeitura informou que irá enviar mais de 200 mil correspondências para os contribuintes que possuem pendências com o município. O pagamento e regularização pode ser realizado presencialmente na Central do IPTU ou virtualmente.

O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, comentou sobre as alternativas disponíveis para evitar aglomerações na Central. “Além das correspondências, o contribuinte poderá aderir ao Refis na comodidade de sua casa, acessando o site do refis, usando o internet banking e serviços hoje disponíveis pelo smartphone, além de contar com os terminais de autoatendimento da rede bancária para pagamento do documento. Estamos oferecendo uma série de facilidades para que todos possam aproveitar os descontos e regularizar seus débitos com o máximo de segurança que o momento exige”, ressalta.

Em relação aos descontos, a remissão pode chegar a 75% no caso do parcelamento em até seis meses. Para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto é de 30%.

Serviço

A Central do IPTU fica localizada na Rua Arthur Jorge nº 500, ao lado do Paço Municipal.

A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) disponibilizou um número de telefone para que o contribuinte possa receber informações e, inclusive, solicitar o envio de seu boleto por meio do WhatsApp. O número é o (67) 4042-1320.