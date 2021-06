Com Daniel Alves, seleção olímpica de futebol é convocada para Tóquio

O lateral Daniel Alves, de 38 anos, é o destaque entre os 18 jogadores convocados pelo técnico André Jardine nesta quinta-feira (17) para a seleção olímpica masculina de futebol, que disputará os Jogos de Tóquio (Japão). O camisa 10 do São Paulo é um dos três atletas acima de 24 anos chamados para o torneio, que será realizado entre os dias 22 de junho e 7 de agosto. Os demais são o goleiro Santos, do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla (Espanha).

“Bati na trave duas vezes e agora estou tendo a honra de ser chamado e poder fazer parte desse grupo, que vai defender a medalha [de ouro] conquistada no Brasil [nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016]. Vestir a camisa da seleção brasileira significa muito para um jogador, em especial para mim”, disse Daniel Alves, em depoimento à SPFC TV.

Em entrevista coletiva nesta quinta, após divulgar a convocação, Jardine revelou ter conversado com o próprio lateral, que manifestou a vontade de representar o Brasil.

“Ele era para estar na Copa América, mas a lesão [no joelho direito] acabou o tirando [do torneio continental]. É um jogador que vai agregar demais com experiência, liderança e sabedoria aos atletas mais jovens. O universo quis assim: tirou-o da Copa América e colocou em uma Olimpíada, que ele ainda não tem. Até brinquei com ele hoje [quinta]: ‘estudei seu currículo e vi que ainda não tem uma Olimpíada, vamos completar esse currículo’. Ele deu risada e demonstrou que era um sonho que tinha”, afirmou o técnico.

Dez dos convocados por Jardine atuam no futebol brasileiro. Diferentemente da Copa América, a Olimpíada não ocorre em data Fifa, que é o período destinado aos jogos entre seleções. Os clubes, portanto, não tem obrigação de ceder os atletas. Das equipes do país com jogadores chamados para Tóquio, apenas o Flamengo não se manifestou nas redes sociais sobre as presenças do volante Gerson (já negociado com o Olympique de Marselha, da França) e do atacante Pedro. Este último celebrou no Twitter, embora o Rubro-Negro não pretenda liberá-lo.

Agência Brasil