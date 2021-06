Com Covid-19, Jamil Name é intubado em hospital de Mossoró

O empresário Jamil Name, de 82 anos, foi intubado nesta quarta-feira (2) em função da Covid-19. Ele está internado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele foi um dos alvos da Operação Omertá e réu por envolvimento com milícia.

Segundo a nota da defesa de Name, no dia 31 de maio, a penitenciária enviou um e-mail para os advogados pedindo com urgência remédio e outros itens além de questionarem se o idoso tinha plano de saúde ativo.

No mesmo dia, foi informado que o empresário havia testado positivo para Covid-19. Em função da idade e de comorbidades como hipertensão, diabetes e outras, segundo a defesa, Name foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), chegando em estado crítico. A nota diz ainda que não havia atendimento médico adequado na unidade prisional em que ele estava, por isso foi para o posto de saúde.

Ainda conforme a nota do advogado, Name chegou com baixa saturação do oxigênio, sendo logo requisitada uma vaga em uma UTI. O empresário aguardou por vaga por 4 horas até ser internado num hospital particular de Mossoró. Ele permanece escoltado por agentes penitenciários federais.

Conforme a defesa, foi protocolado na última terça-feira (1º) um pedido de tutela provisória no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para concessão de liminar autorizando a prisão domiciliar ou a internação de Name, visando a possibilidade de transferência.