Com câncer, prefeito se São Paulo decide se licenciar do cargo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), voltou a ser internado na tarde deste domingo (2) e decidiu se licenciar do cargo a partir desta segunda (3). O vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumirá a maior prefeitura do país. Ele está se tratando de um câncer no sistema digestivo com metástase óssea.

O licenciamento será oficializado nesta segunda-feira (3), com um pedido médico que a equipe que o assiste no Hospital Sírio-Libanês encaminhará à prefeitura. Depois, o documento precisa ser validado pela Câmara Municipal de São Paulo.

Covas deixou o hospital na semana passada, e está sendo medicado em casa. Sua condição é considerada delicada pelos médicos que o atendem. Ele tem recebido alimentação venosa. Ele foi tratado com quimioterapia e imunoterapia, mas a doença avançou no começo deste ano.

(Com informações da Folha de S. Paulo)