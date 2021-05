Com aumento de casos de covid-19 e terceira onda, COE-MS emite alerta

Com o aumento de casos de covid-19 e a terceira onda da pandemia no Estado, o Centro de Operações de Emergências Mato Grosso do Sul (COE-MS) emitiu alerta à população pedindo para que haja adesão no cumprimento das medidas de enfrentamento e aos decretos municipais e estaduais.

O documento ressalta a presença da variante P1 e P2, o aumento de infecção de pessoas na faixa-etária de 20 a 49 anos e a gravidade da doença nesse grupo que “possuem uma dinâmica social mais ativa” o que pode influenciar no contágio da covid-19.

O COE aponta, conforme a atualização realizada nesta semana pelo Programa Prosseguir, que 46 municípios estão na bandeira vermelha, ou seja, com risco elevado de contágio. Além disso, também é relatado o aumento na média móvel de óbitos que subiu de 29 para 31.

“É diante deste triste cenário que o Centro de Operações de Emergência do Estado de Mato Grosso do Sul vem alertar para que haja adesão da população às medidas de biossegurança indicadas pelas autoridades sanitárias, especialmente quanto ao cumprimento dos Decretos Municipais e Estaduais, distanciamento social e ao uso de máscaras, para contribuir com a reversão deste quadro de colapso na saúde pública que estamos vivendo. Juntos podemos frear a doença”, diz trecho do alerta.

O órgão, responsável por auxiliar nas diretrizes estaduais de vigilância, é formado por representantes da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e atua de forma conjunta com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (COSEMS/MS) entre outras instituições.

Nesta semana, Dourados decretou lockdown com vigência de 14 dias.