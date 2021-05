Com arma de brinquedo, homem invade hospital, ameaça funcionários e vai preso

Um homem de 34 anos foi preso na noite desta quinta-feira (13) depois de invadir um hospital infantil localizado na Avenida Afonso Pena e ameaçar os funcionários com uma arma de brinquedo.

Segundo o boletim de ocorrência, as pessoas que foram ameaçadas perceberam que se tratava de uma arma modelo espingarda se tratava de um brinquedo e mobilizaram o homem.

O suspeito ameaçou um dos funcionários dizendo “me bate, me arrebenta, pois vou mandar o partido pegar você, isso não vai ficar assim”.

Com a fechada da Polícia Militar, o homem negou as ameaças informando que entrou no hospital para tomar água. Preso, ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, onde o caso foi registrado.