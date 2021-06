Com agrotóxicos, arma e munições, homem é preso durante Operação Hórus

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na manhã de domingo (20), um homem de 38 anos de idade, por porte ilegal de arma de fogo. Ele que já tem dois mandados de prisão em aberto, carregava as munições no veículo VW Saveiro branco no momento da abordagem.

Segundo o boletim de ocorrência os militares abordaram o condutor da Saveiro que, durante a vistoria no veículo, encontraram uma pistola Glock com 13 munições intactas, além dos dois registros criminais de Mandado de Prisão a cumprir (expedidos pelo Estado de Santa Catarina). O homem apresentou um documento falso em nome de outra pessoa.

Logo em seguida os policiais abordaram o condutor (31) de uma Fiat Strada, de cor branca, carregada com 40,3 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

