Com ações preventivas à incêndios florestais, Bombeiros executam mais de 500 diligências

O Governo do Estado, por meio do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) está executando diversas ações preventivas de combate a incêndio florestal no Estado.

“De 14 de Abril a 31 de Maio deste ano, nossas guarnições de combate a incêndio florestal executaram 226 atividades de prevenção nas propriedades rurais, Parques Estaduais e zonas de amortecimento. A previsão é que em Julho, este número ultrapasse 500 ações”, ressalta o Comandante-Geral do CBMMS, Coronel Hugo Djan Leite.

Entre as ações realizadas, foi feito mapeamento de estradas e acessos; aceiros; orientação nas propriedades rurais ; vistoria em pontes de madeira; verificação de pista de pouso e fontes de captação de água.

Cento e cinquenta e quatro bombeiros militares já percorreram aproximadamente 67.500 km para execA corporação também já elaborou um Plano de Chamada estruturado em 3 níveis de acionamento: com capacidade de mobilização de aproximadamente 303 militares em 1ª chamada.

“O Meio Ambiente é também uma das nossas prioridades. Junto com o Governo do Estado e demais órgãos, como a Semagro e o Imasul, estamos preparados para a temporada de incêndios florestais”, disse o Comandante-Geral. (com assessoria)