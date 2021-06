Com a mão na “farinha” Venezuelano é preso vendendo cocaína em MS

CHAPADÃO DO SUL

Fato: Tráfico de Drogas

Data: 26/06/2021

Horário: 09h30min

Local: R. Caracol – Espatódia – Chapadão do Sul – MS.

Infrator: masculino, 25 anos.

*PELA TERCEIRA VEZ NA SEMANA PM DÁ PREJUÍZO AO TRÁFICO DE DROGAS E VENEZUELANO É PRESO PELA SEGUNDA VEZ EM CHAPADÃO DO SUL*

Equipes da Polícia Militar receberam hoje (26) uma denúncia através do 190 de que em uma “boca de fumo”, havia um Venezuelano vendendo drogas a caminhoneiros. Diante dos fatos as equipes de patrulhamento rural e rádio patrulha deslocaram até a Rua Caracol em Chapadão do Sul e flagraram um homem que estava na calçada da residência e pegava algo das mãos do autor.

Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber a chegada das viaturas policiais, o homem tentou correr e entrar em sua residência e deixou cair uma nota de R$ 50 reais e um papelote de cocaína, momento em que foi abordado.

O Venezuelano resistiu a prisão, rolando no chão. Durante a revista pessoal foi encontrado mais uma porção de cocaína.

A casa foi registada e dentro de um brinquedo de criança foi encontrado uma sacola contendo 25 porções de cocaína, preparadas e embaladas prontas para venda e em um outro pote de suplementos foi encontrado várias cédulas de dinheiro sendo 10 cédulas e várias moedas, que totalizaram R$ 289,50 reais.

Foi dado voz de prisão ao venezuelano que afirmou que sua convivente não sabia do entorpecente. A droga após pesada totalizou 56.7 gramas aproximadamente, equivalente a aproximadamente R$ 2.000 mil reais.

A Polícia Militar já havia prendido o autor no dia (23/03) pelo crime de receptação. (Com Itamar Buzzatta)