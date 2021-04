Com a cara da estação, terça-feira inicia com manhã fresca e tarde com temperaturas elevadas

A terça-feira (13) começou bem com a cara do outono. Com a manhã fresca mas a previsão é que para ao longo do dia as temperaturas subam. A estimativa do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) são de céu parcialmente nublado nas regiões norte e bolsão e possibilidade para pancadas de chuva nas demais áreas.

A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 30% a 90% no MS no dia de hoje. O ar seco e abafado também deve se manter. As temperaturas para esta terça-feira no Estado podem registrar mínima de 15°C e máxima de 37°C.

Em Campo Grande o dia começa com sol e aumento de nuvens pela manhã, mas ao longo do dia pancadas isoladas de chuva de fraca intensidade podem ocorrer. As temperaturas na capital podem variar entre 22°C a 32°C.

Corumbá começa o dia com céu nublado, mas o tempo abre e o sol aparece à tarde. Pancadas de chuva são esperadas para o fim do dia. Temperaturas estimadas para a cidade branca variam entre 21°C a 35°C.

Em Dourados o dia será de sol entre nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer no fim do dia. Mínima de 20°C e máxima de 33°C.

Tempo aberto em Três Lagoas durante todo o dia. As temperaturas poderão variar entre 22°C a 35°C neste dia.

Estimativa do Cemtec mostra que na quinta-feira (15) as áreas de instabilidades retornam ao Estado e aumentam as chances de volta das chuvas a partir de sexta-feira (16).