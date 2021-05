Com 70% do pulmão comprometido, cabo Almi segue intubado na UTI

Com 70% do pulmão comprometido, o deputado Estadual pelo (PT-MS), Cabo Almi continua intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da CASSEMS na luta contra a Covid-19. A equipe do Jornal O Estado Online entrou em contato com a assessoria do parlamentar, e segundo o boletim médico, seu quadro segue sem melhoras, e um novo procedimento foi tomado para tentar sanar a função pulmonar de Almi.

De acordo com o relatório deste sábado 08 de maio de 2021, foi necessário novas medidas para que sua função pulmonar fosse aliviada, como a “pronação”. Com o procedimento, os médicos acreditam que ajudará na abertura dos pulmões aumentando o fluxo sanguíneo entre os órgãos. O boletim é assinado pelo médico Daniel Dualibe de Almeida.

Além de Almi, sua esposa e a nora também foram infectadas, sua intubação se deu em decorrência de uma piora no dia 07 de maio. O deputado já vinha apresentando receio em contrair a doença desde o início da pandemia, visto que ele é diabético.