Com 606 casos novos, MS registra 324.299 infectados pela covid-19

Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24h novos 606 casos do novo coronavírus (covid-19) e 21 óbitos. Com os novos dados, o número de infectados desde o início da doença chegou a 324.299 e as vítimas somam 7.826. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta segunda-feira (21), aponta que a taxa de letalidade da doença é de 2,4%.

Cerca de 1.076 sul-mato-grossenses estão internados, sendo 529 em leitos clínicos e 547 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ao todo, 14.110 pessoas seguem em isolamento domiciliar, enquanto 301.287 já se recuperaram da doença.

A SES informou que 3.469 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 6.793 casos aguardam encerramento nos sistemas pelos municípios.