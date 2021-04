Com 100% dos leitos para Covid ocupados, 25 pessoas aguardam vagas em Dourados

A prefeitura de Dourados divulgou ontem (11) que os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Covid-19 continuam lotados no município, com 100% de ocupação. Enquanto isso, 25 pessoas aguardam vagas.

Segundo o site Dourados News, entre os pacientes a espera de vagas para tratamento após infecção pelo novo coronavírus, nove são moradores de Dourados e 16 de outras cidades da região. Além dos pacientes locais, a segunda maior cidade do Estado atende a macrorregião, composta por 33 municípios.

Ao todo, 39 pacientes positivos para a doença estão hospitalizados em leitos de UTI/SUS no município, que também são ocupados por três casos suspeitos e dois em tratamento pós Covid-19.

Ainda de acordo com o boletim, as “UTI’s Geral” para pacientes com outras comorbidades, apresentam 76% em taxa de ocupação. São 26 pessoas internadas nestes leitos atualmente. Desse modo, a taxa global de ocupação figura em 90%.

Ainda neste domingo, Dourados chegou a 25.448 infectados, sendo 23.687 considerados recuperados. Outros 360 moradores do município não resistiram e morreram em decorrência da doença, assim como 213 pessoas de outras localidades que estavam internadas.