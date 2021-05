Com 1.115 casos de covid-19 e 25 óbitos, MS registra 254.715 mil infectados

Nas últimas 24h, Mato Grosso do Sul registrou novos 1.115 casos de covid-19 e 25 óbitos. Os dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam que 254.715 pessoas foram infectadas e 5.961 vieram a óbito em decorrência da doença.

Os óbitos informados no documento de hoje ocorreram nos seguintes municípios: Campo Grande (08), Três Lagoas (04), Dourados (03), Sidrolândia (02), Aparecida do Taboado (01), Bataguassu (01), Nova Andradina (01), Paranaíba (01), Ponta Porã (01), São Gabriel do Oeste (01), Selvíria (01) e Sonora (01).

A SES revelou que 1.052 pessoas estão hospitalizadas, sendo 534 em leitos clínicos e 518 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Cerca de 8.346 seguem em isolamento domiciliar, enquanto 239.356 já se recuperaram da covid-19.

O boletim também aponta que 1.059 testes estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) e 5.513 casos aguardam encerramento nos sistemas pelos municípios.