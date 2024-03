“É MS” por Tiago Botelho

No meio do caminho tem uma prévia do PT em Dourados

O bom de ter uma coluna no jornal é que suas experiências de vida política acabam sendo objeto de análise. Por onde ando, as pessoas me perguntam: “Tiago, por qual motivo vocês do PT de Dourados passarão por prévias para definir quem será o próximo pré-candidato a prefeito?”

A resposta é muito simples: nós acreditamos na democracia partidária e o PT não tem dono! Não é um ex-governador em Campo Grande que definirá os rumos da vida política de Dourados, como ocorre em muitos partidos. Nós, do PT, sempre acreditamos que é possível democratizar a democracia, e a escolha de Dourados deve ser feita em Dourados.

Sendo assim, o vereador Elias Ishy e eu colocamos nossos nomes à disposição dos homens e mulheres filiados do partido para que eles escolham não apenas nomes, mas também o projeto que melhor representará o partido na disputa eleitoral. Elias e eu estamos brigados? Pelo contrário. Em todos os lugares por onde passo, faço questão de afirmar que não tenho dúvidas de que o vereador Elias é o melhor representante da cidade de Dourados. Elias é uma pessoa ética, com 24 anos de experiência como vereador e uma história de militância bonita e humanizada.

Você pode estar se perguntando: “Mas então, por que você acredita que o nosso projeto é o melhor?” A resposta é simples. Para enfrentar os desafios impostos pelo atual prefeito de Dourados, que tem conduzido a cidade para um cenário cada vez mais crítico, o projeto que estamos apresentando é coletivo e tem maior capacidade de se alinhar à gestão de Laerte Tetila e ao mandato do presidente Lula.

Além disso, nossa abordagem é propositiva e cheia de energia. O PT nacional também orienta que o partido deve apresentar projetos de renovação. Afinal, ou o PT renova seus projetos e lideranças, ou a extrema-direita o fará. O Brasil está profundamente polarizado, e muitas pessoas têm receio de que uma prévia interna possa dividir o partido.

No entanto, eu discordo dessa visão. Acredito que construir um projeto a partir da escolha da militância do PT é, na verdade, uma forma de unir o partido. Infelizmente, no Brasil, a participação popular na tomada de decisões ainda é limitada. As prévias partidárias, que deveriam ser vistas como momentos democráticos e enriquecedores, muitas vezes são mal compreendidas e consideradas como divisões internas.

Por isso, decidi escrever este artigo para registrar minha opinião. Como advogado e professor de Direito Constitucional na UFGD, acredito que a democracia é sempre a melhor saída. Quando o vereador Elias coloca o seu projeto à disposição do PT, ele me permite ouvir suas propostas e aprimorar as minhas, e vice-versa. Uma das coisas que considero bonita é a democracia. Ela é a forma que melhora a vida em sociedade, pois decisões tomadas coletivamente tendem a ter menos erros.

Portanto, no dia 7 de abril, a militância do PT Dourados irá às urnas para escolher quem será o pré-candidato a prefeito do PT em Dourados. Publicamente, registro que o projeto que a base do PT de Dourados definir como o melhor para a sociedade também será o meu projeto. A democracia exige lideranças políticas mais comprometidas com a vontade do povo do que com seus próprios egos pessoais, reafirmo, portanto, as palavras do Presidente Lula ditas recentemente: “sonho bom é aquele que a gente sonha junto”.

