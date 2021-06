Colômbia protesta à Conmebol por arbitragem de jogo contra Brasil

Bola bateu no juiz durante jogada que culminou no 1º gol da seleção

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) apresentou nesta quinta-feira (24) uma nota de protesto à Conmebol pela arbitragem do argentino Néstor Pitana na partida em que perdeu de 2 a 1 para o Brasil pela Copa América e pediu a suspensão imediata do trio de arbitragem.

Aos 32 minutos do segundo tempo do jogo da noite desta quarta-feira (23), ocorreu uma jogada em que a bola bateu em Pitana e, em seguida, parou com o lateral brasileiro Renan Lodi, que na sequência cruzou para Roberto Firmino marcar o gol de empate do Brasil.

“O VAR chegou a indicar ao árbitro que o passe do jogador brasileiro que quicou no árbitro seria recebido por um colombiano. No entanto, o juiz central e os árbitros do VAR decidiram omitir a aplicação da regra 9 das regras do jogo, afetando diretamente o resultado da partida”, informou a federação colombiana em comunicado.

“A FCF pediu à Conmebol a suspensão imediata dos árbitros da partida, assim como recentemente a Comissão de Arbitragem suspendeu dois árbitros colombianos pelo grave e manifesto erro que consistiu na anulação de um gol durante a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 entre Uruguai e Paraguai, em 3 de junho”, acrescentou.

No entanto, o órgão regulador do futebol sul-americano garantiu em seu site que, embora a bola tocasse o árbitro, ele permitiu que o jogo continuasse, tomando uma decisão de acordo com as regras, porque a bola não foi direto para o gol, não mudou de posse, nem deu início a um ataque promissor.

