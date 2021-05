Cofre da maternidade Cândido Mariano é furtado durante a madrugada

A Maternidade Cândido Mariano foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (3) em Campo Grande. Ainda não se sabe como a ação aconteceu, nem qual é quantia que foi levada.

Segundo informações de funcionários do local, a câmera de segurança da maternidade está estragada, o que dificulta na identificação do autor, ou autores do crime.

O que se sabe é que eles entraram pelo telhado do faturamento e quebraram a parede de gesso do local. Por não ter mais vestígios dentro da maternidade, leva a entender que a ação aconteceu por quem sabia onde estava localizado o cofre.

A assessoria de imprensa da maternidade confirmou o ocorrido, mas não deu mais detalhes sobre o caso. A polícia segue as investigações para descobrir o autor. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)