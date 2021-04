Coberto com galhos de árvore, DOF recupera veículo com 3,8 toneladas de drogas; veja o vídeo

Em mais uma ação, os policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, na tarde de sábado (17), um veículo Ford F-4000 carregado com 248 fardos prensados de maconha, com peso total de 3.850 quilos.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo na rodovia MS-295, no município de Tacuru.

Os militares visualizaram o momento em que um homem correu para a mata, assim que percebeu a aproximação policial. Durante as buscas nas imediações, o veículo foi localizado abandonado, coberto com galhos de árvores e carregado com a droga. Nenhuma pessoa fora localizada.