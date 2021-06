CLIPE: Banda de Campão alcança o mundo com trilhas inspiradas na COVID

Trazendo como conceito o atual cenário bem escuro e sombrio desta pandemia, só uma trilha sonora pesada conseguiria refletir a dor vivida pelo mundo com as consequências da COVID-19. Há 11 anos começava a história do projeto musical One Life One Chance. Uma banda de Rock de Mato Grosso do Sul que é destaque no Spotfy com mais de 50 mil audições pelo mundo e passando das 8,5 mil visualizações do seu último single lançado há uma semana no YouTube tratando justamente este cotidiano pós-apocalíptico do século 21. (ASSISTA O CLIPE MAIS ABAIXO).

Este é o quinto lançamento do grupo com reconhecimento internacional e dois clipes lançados recentemente. O projeto ficou parado por dez anos e em 2020 foi retomado com a gravação das músicas autorais elaboradas ao longo deste tempo. Os músicos trabalham em outras bandas e foi a pandemia, que impediu o trabalho em bares e em estabelecimentos comerciais, a motivação necessária para começar novamente.

Com letras e composições prontas foram para o estúdio e gravaram um EP com três canções. “Atingimos as 50 mil audições, principalmente, em países que sõa ligados mais ao nosso rock pesado. Los Angeles e Nova Iorque foram locais onde fomos muito ouvidos e aqui foram apenas 35 audições. É muito legal este alcance”, conta Neylor Dutra, voz e baixo.

impressões

O trio tem João Guilherme (guitarra) e Felipe Lira (bateria). Após a repercussão, eles decidiram fazer um clipe da música “Repeating the Cycle” que trata do COVID. “Trata-se de uma pessoa que está no leito em um enfermaria com o novo coronavírus, tem todos os sintomas e foi muito legal e bem divulgado. Há sete dias lançamos oficialmente no Youtube do nosso single ‘Trust’. É surpreendente o alcance. Poxa, em uma semana uma banda de Campo Grande ter o alcance de mais de 8,5 mil visualizações nos deixa muito feliz. São mais de mil acessos por dia”, pontua Neylor.

Neylor reforça a felicidade que uma banda do gênero de Mato Grosso do Sul. “Estamos acreditando sempre. Estamos resistindo. Não desistimos. Falamos sempre em seguir em frente. A cultura do nosso Estado é outra. Mas, tem pessoas que gostam do nosso estilo musical mesmo com a nossa maior audiência ser em Berlim e Londres, por exemplo, dados legais que o Spotfy revela de onde as pessoas estão nos ouvindo”, avalia o vocalista.

Diante de tudo, eles estão preparando um novo single para continuar a construção de cada pedacinho da arte que fazem. “Uma banda de Campo Grande, Mato Grosso do SUl, conseguindo expandir para outros países e com boa recepção”, finaliza.

Escolha

Neylor e João, antes do projeto One Life, tinham uma banda HardCore, a “Fuzzy Logic”. Eles gravaram dois discos em 2002. Tudo cantado em português. “Tivemos um clipe vinculado à MTV da música ‘Neura’. Foi legal a experiência, mas agora queríamos atingir outros lugares e públicos”, explica Neylor. O que prova não haver desrespeito pela língua brasileira ou pelo som do Mato Grosso do Sul.

“Temos muito respeito pela música do MS, a nossa cultura do estado, nossos amigos artistas daqui também, mas hoje nosso público está fora do país nos EUA e pela Europa devido às redes sociais. Por isso, já pensamos em quando melhorarmos da pandemia fazermos nossas apresentações fora do país onde está o nosso público”, revela Neylor.