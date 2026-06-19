Previsão indica chuva em MS antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo

Mudança no tempo deve provocar pancadas de chuva e aumento da instabilidade em diversas regiões do Estado nesta sexta-feira

A sexta-feira (19) de Copa do Mundo pode ser marcada por chuva em Mato Grosso do Sul. Horas antes da partida entre Brasil e Haiti, marcada para as 21h30, uma nova frente fria deve avançar sobre o Estado, provocando mudança no tempo e aumentando o risco de pancadas em diversas regiões.

De acordo com a previsão meteorológica do Clima Tempo, as instabilidades começam a atuar ainda durante a manhã nas áreas mais ao sul do Estado. Ao longo do dia, a chuva tende a ganhar intensidade e avançar para outras regiões, acompanhando o deslocamento do sistema frontal.

A previsão acende o alerta para quem pretende acompanhar o jogo em bares, áreas abertas, confraternizações ou eventos ao ar livre. Além da possibilidade de chuva, a chegada da frente fria pode provocar queda nas temperaturas e mudanças rápidas nas condições do tempo.

Os efeitos do sistema também devem ser sentidos no trânsito, principalmente durante o fim da tarde e início da noite, período em que muitos torcedores costumam se deslocar para assistir à partida.

Segundo os meteorologistas, o Estado está entre os estados com maior potencial para registrar pancadas mais intensas durante a sexta-feira, enquanto outras regiões do país terão condições mais favoráveis para acompanhar o confronto sem interferência do clima.

A recomendação é que os torcedores acompanhem as atualizações da previsão do tempo ao longo do dia e, sempre que possível, priorizem locais cobertos para evitar transtornos provocados pela chuva antes do apito inicial da partida.

Campo Grande – Temperatura Mínima: 16°C

Dourados – Temperatura Mínima: 13°C

Corumbá – Temperatura Mínima: 14°C

Três Lagoas – Temperatura Mínima: 13°C

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