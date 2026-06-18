Defesa Civil emite alerta de chuvas e ventos intensos

Foto: divulgação
Foto: divulgação

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta para a esta quinta-feira (18) sobre o risco de fortes chuvas com ventos intensos na Capital com início as 23h até as 22h59 de sexta-feira 22h59, (19).

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas associadas a ventos intensos. A previsão é seja entre 20 e 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia.

Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Foto: divulgação

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156. Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Tempo segue com variação de nebulosidade em regiões de MS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *